Curaçaose regering ontkent plannen voor nieuwe Curaçaose luchtvaartmaatschappij

WILLEMSTAD – Er zijn geen plannen voor een nieuwe Curaçaose luchtvaartmaatschappij. Dat zegt minister Ruisandro Cijntje tegen de Amigoe. Berichtgeving daarover verscheen vorige week in de Nederlandse Telegraaf en werd – met verwijzing naar die krant – ook overgenomen door lokale media, waaronder Curacao.nu.

De speculaties over de oprichting van ‘Jet Curaçao’ en de mogelijke aanschaf van drie Airbus 319 toestellen, die zouden bijdragen aan economische groei, zijn door de minister resoluut van de hand gewezen. Hij benadrukt tegen de Amigoe dat de regering momenteel geen initiatieven of plannen in deze richting heeft.

Deze verduidelijking volgt op eerdere uitspraken van de minister, waarin hij de mogelijkheid van een eigen luchtvaartmaatschappij als positief beschouwde, vooral na de aankondiging van KLM om haar vluchten naar Curaçao te verminderen. Maar Cijntje maakt duidelijk dat dit niet betekent dat er actief aan zo’n project wordt gewerkt.

Ook andere belangrijke figuren in de Curaçaose luchtvaart en toerismesector, zoals de directeur van de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteiten (CBA) Peter Steinmetz en de directeur van het Curaçaose toeristenbureau (CTB) Muryad de Bruin, hebben tegenover de Amigoe gezegd niet op de hoogte te zijn van dergelijke ontwikkelingen. Steinmetz vermeldt dat er geen vergunning is aangevraagd voor een nieuwe luchtvaartmaatschappij en De Bruin bevestigt dat het CTB geen informatie heeft over het ontstaan van ‘Jet Curaçao’.