Curaçaose Ride, Walk & Swim for the Roses worden gehouden op 5 februari

WILLEMSTAD – Na twee jaar afwezigheid vanwege de covidpandemie gaan de Ride, Walk & Swim for the Roses op 5 februari weer van start. De 17e editie staat in de steigers.

De Walk for the Roses is dan voor hardlopers en wandelaars, vroeg in de ochtend vanaf het Brionplein over de hoge brug of de ‘swinging old lady’ naar Mambo Boulevard.

Vervolgens stappen daar anderen, van jong tot oud, op de fiets voor uitgezette routes die bij het startpunt ook eindigen. Later op de ochtend vertrekken van Zanzibar aan de Jan Thiel baai de wedstrijd- en recreatiezwemmers onder begeleiding naar het strand bij Mambo Boulevard.

Zondag 5 februari valt precies tussen het Tumba festival en het Kindercarnaval in. Iedereen heeft dus nog vijf weken om voorbereidingen te treffen en zo nodig oefeningen te doen om op 5 februari in topconditie te zijn. Via de website van de stichting Ride for the Roses Curaçao is het al mogelijk om in te schrijven.