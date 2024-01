Curaçaose Rojer schakelt Griekspoor uit in dubbel

MELBOURNE – Jean-Julien Rojer, geboren op Curaçao, en zijn Britse partner Lloyd Glasspool hebben in de eerste ronde van het dubbelspel op de Australian Open het Nederlandse duo Tallon Griekspoor en Bart Stevens verslagen. Na een strijd van bijna anderhalf uur op baan 14 in Melbourne Park eindigde de wedstrijd met setstanden van 7-6 (2) en 6-2 in het voordeel van Rojer en Glasspool.

Het als elfde geplaatste koppel Rojer en Glasspool tonen hun vorm na hun recente overwinning op het ATP-toernooi van Brisbane. Deze winst op Griekspoor en Stevens bevestigt hun status als sterk duo in het internationale dubbelspel.

Voor Griekspoor betekent deze nederlaag een vroege exit in het dubbelspel, maar hij blijft actief in Melbourne. Griekspoor komt donderdag in actie in de tweede ronde van het enkelspel, waar hij het zal opnemen tegen de Franse speler Arthur Fils. Dit biedt hem de kans om zich volledig te focussen op het enkelspel en zijn talenten daar verder te etaleren.