Sport Curaçaose Rojer uitgeschakeld op zijn laatste US Open Dick Drayer 30-08-2024

NEW YORK – Tennisser Jean-Julien Rojer is met zijn dubbelpartner Austin Krajicek uitgeschakeld in de tweede ronde van de US Open. Het als vijftiende geplaatste koppel verloor in de tweede ronde van het duo Yuki Bhambri uit India en Albano Olivetti uit Frankrijk: 4-6 6-3 7-5.

Voor Rojer is het zijn laatste deelname aan de US Open. De 43-jarige Curaçaoënaar wil begin volgend jaar stoppen. Hij heeft het masterstoernooi van Miami als zijn afscheidstoernooi in gedachten.

Rojer veroverde drie grandslamtitels in het dubbelspel. In 2015 won hij Wimbledon, in 2017 de US Open en in 2022 Roland Garros.

