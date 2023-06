Curaçaose scholen van funderend onderwijs doen mee aan waterpolotoernooi ORCA

WILLEMSTAD – De zwem-, waterpolo- en synchro-vereniging ORCA is actief met het aantrekken van zwemtalent uit het funderend onderwijs. Afgelopen weekend was de afsluiting van een programma dat in september vorig jaar begon. Ongeveer 125 leerlingen van groep vijf van elf verschillende scholen deden mee.

Elk schooljaar verwelkomt ORCA een nieuwe groep kinderen van scholen die deelnemen aan het Pisina Bennie Leito schoolzwemmen. Het programma is gericht op kinderen die al een zwemdiploma A hebben behaald en biedt hen de mogelijkheid om tijdens het schoolzwemmen op een sportieve manier actief te blijven door middel van waterpolo.

Waterpolo leert kinderen een uitstekende combinatie van zwemmen, het gooien met een bal en samenspelen. ORCA-trainers geven op drie dagen per week tijdens het schoolzwemmen waterpolotrainingen aan kinderen van ongeveer 9 jaar oud.

De jeugdtrainers van ORCA volgen momenteel een trainersopleiding bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond en nemen dit programma meer als praktijkervaring tijdens hun stage.