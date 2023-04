Curaçaose schoolfoto’s tentoongesteld in Nederland

WILLEMSTAD – Het Fotomuseum in Den Haag stelt sinds zaterdag 150 schoolfoto’s ten toon. Niet alleen van Nederlandse scholen, maar ook van scholen uit andere delen van het Koninkrijk en Suriname. Van Curaçao zijn er zo’n 25 foto’s te zien.

Aanleiding voor de expositie is dat het precies 225 jaar geleden is dat in Nederland de eerste visie over nationaal onderwijs werd opgesteld. Bovendien is de vrijheid van onderwijs dit jaar 175 jaar in de Nederlandse grondwet verankerd. Reden voor het Fotomuseum Den Haag om schoolfoto’s te tonen van de afgelopen 150 jaar.

“De leerling staat centraal in deze expositie en de verschillende gebeurtenissen die zij of hij op een dag meemaakt. Maar ook de vormen van onderwijs en het gevoel dat je ervan krijgt”, zegt Dirk Kome, fotograaf en samensteller van de tentoonstelling.

Het blijkt niet makkelijk om foto’s van Curaçao en het Caribisch gebied te vinden. “Het was voor mij heel lastig om fotografen in Curaçao te vinden. Ik benaderde allerlei organisaties, deed oproepen in Facebookgroepen en keek op Instagram”, zegt Kome. “Uiteindelijk stuitte ik op een paar fotografen en foto’s uit het Caribisch gebied.”

Bartie Pouw (r)

Een van die fotografen is Bartie Pouw. In 1997 is zij als student aan de Filmacademie zo’n drie weken op Curaçao. Van haar fotoserie zijn er twee foto’s geselecteerd. Deze maakt zij op het Coromoto College. “Het bijzondere aan deze foto’s is dat het een heel herkenbaar gevoel oplevert”, vertelt Kome. “Je hebt een groep dansende kinderen en één meisje kijkt vanaf de poort toe. Voor mijn gevoel mag zij niet meedoen, maar eigenlijk wil zij wel meedoen. Dat is een heel herkenbaar gevoel. Ook voor mij.”

Pouw vindt het geweldig om haar foto’s in het museum te zien hangen. “Ik vind het helemaal te gek. Tot drie jaar terug lagen de foto’s in mijn kast. Voor mijn eigen expositie destijds haalde ik ze tevoorschijn en nu hangen ze opeens in een museum”, glundert Pouw. “Het is heel bijzonder om de foto’s te laten zien en ik voel me vereerd om tussen al die grote namen te hangen.”

Een van die grote namen is Fred Fischer. Zijn werk is opgenomen in het Nationaal Archief van Curaçao. Ook foto’s van de hedendaagse Curaçaose fotograaf Gilleam Trapenberg en fotostudio Soublette et Fils uit eind 19e en begin 20ste eeuw zitten ertussen. Net als foto’s van de Nederlandse persfotograaf Willem van der Poll, die ook op Curaçao fotografeerde. Daarnaast zijn er nog enkele foto’s, waarvan de fotografen onbekend van zijn.

In totaal bestaat de tentoonstelling uit 150 foto’s. Daarnaast is er een wand van zes bij bijna twee meter vol met klassenfoto’s uit de afgelopen 150 jaar. De tentoonstelling in Den Haag is tot 6 augustus te bezoeken.