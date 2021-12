Curaçaose Sharyone S. doorbreekt zwijgen over vergismoord Marokko

Archieffoto – Caribisch Netwerk

WILLEMSTAD – De ter dood veroordeelde Curaçaose Shardyone S. uit Nederland heeft in Marokko een verklaring afgelegd over de vergismoord in Marrakech, eind 2017. Dat meld Crimesite.nl.

Opdrachtgever was de groep van de bekende crimineel uit Nederland, Ridouan Taghi. Shardyone zegt alleen als spotter te hebben gefungeerd om de schutter naar een terras in Marrakech te leiden, maar dat ging mis en een onschuldige zoon van een Marokkaanse rechter werd neergeschoten in plaats van de eigenaar van het betreffende cafe. Marokko voltrekt momenteel de doodstraf niet.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures