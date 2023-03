Curaçaose softbal-selectie kampioen van het ECASC-kampioenschap

WILLEMSTAD – ST. JOHN – De softbal-selectie van Curaçao is gisteren kampioen geworden van het Engels Caribisch Amateur Softball Classic-kampioenschap. Thuisploeg de US Virgin Islands werd met 3-2 verslagen.

Voor Curaçao opende de jonge werper J’Dah Girigorie de wedstrijd, maar dat ging aanvankelijk niet goed. In de eerste inning scoorde US Virgin Islands twee punten op drie hits. Die voorsprong behield de ploeg tot de vierde inning. Toen scoorde Curaçao één punt en tilde de score naar 2-1, nog steeds in het voordeel van US Virgin Islands.

In de vijfde inning wist Curaçao de wedstrijd te kantelen. Jandely Ricardo en Julise Koffie sloegen ‘back to back’ home runs om Curaçao een voorsprong van 3-2 te geven.

Een voorsprong die ze niet meer uit handen gaven. J’Dah stond na de eerste inning niets meer toe en schakelde de laatste negen slagmannen op rij uit. In zeven innings stond hij drie hits en twee punten toe. Hij versloeg zestien slagmannen om de overwinning veilig te stellen.

Met het kampioenschap kwalificeert Curaçao zich voor de Midden-Amerikaanse en Caribische Spelen in El Salvador. De selectie komt vanavond om 21:30 uur aan op Curaçao.