Algemeen Curaçaose Staten willen niet praten over plan Caracasbaai Redactie 01-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het verzoek om een vragenuur over het plan voor Caracasbaai is afgewezen door de voorzitter van het Parlement, omdat het onderwerp niet urgent zou zijn. Dit besluit heeft tot verontwaardiging geleid bij PAR-parlementslid Steven Croes.

Caracasbaai is volgens hem een geliefde plek waar mensen komen om te ontspannen en te sporten. In het weekend trekken families en vrienden er massaal naartoe, en doordeweeks komen veel mensen er zwemmen en andere vormen van lichaamsbeweging doen.

Steven Croes reageert fel op het plan: “Toen ik het gepresenteerde plan zag, was mijn eerste reactie verontwaardiging en daarna woede. Hoe kan het dat zo’n mooi deel van ons eiland zijn identiteit verliest in betonblokken? Ik ben vóór ontwikkeling, gezonde recreatie en natuur, maar in dit plan zie ik geen vooruitgang.”

Om deze reden diende Croes een verzoek in voor een vragenuur. Dit is een speciale sessie waarin parlementariërs vragen kunnen stellen aan de verantwoordelijke minister, bedoeld om transparantie te bieden aan het publiek.

Een van de vereisten voor een vragenuur is dat het onderwerp relevant en actueel moet zijn. Volgens Croes voldoet dit onderwerp hieraan, gezien de uitgebreide berichtgeving in de kranten en de vele reacties op sociale media en binnen de gemeenschap. Desondanks werd het verzoek afgewezen door de parlementsvoorzitter, die oordeelde dat het onderwerp niet urgent of relevant genoeg is.

