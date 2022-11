Curaçaose sterspeler Coco Balentien stopt met honkbal

WILLEMSTAD – Wladimir ‘Coco’ Balentien stopt na de World Baseball Classic met honkballen. Dat meldde hij gisteren vlak voor de wedstrijd van zijn team Gigantes del Cibao.

22 seizoenen lang speelde Balentien in Amerika. Op zestienjarige leeftijd tekende Balentien in juli 2000 een contract bij de Seattle Mariners. Hij kwam uit voor diverse teams van deze organisatie en doorliep via de Dominicaanse League in 2000 en de Venezolaanse League in 2001 en 2002 de hele Minor League waarbij hij elk seizoen door zijn club tot Meest Waardevolle Speler werd uitgeroepen.

Hij maakte op 4 september 2007 zijn debuut in de Amerikaanse Major League voor de hoofdmacht van de Mariners, en verhuisde in 2009 naar de Cincinnati Reds. Sinds 2011 speelt Balentien voor het Japanse professionele honkbalteam Yakult Swallows in de Central League.

In 2013 brak hij het Japanse record voor het aantal homeruns per seizoen. Het record van 55 homeruns van de Japanse ster Sadaharu OH uit 1964 was al twee keer eerder geëvenaard, maar werd pas in 2013 door Balentien uit de boeken geslagen. Balentien eindigde het seizoen met 60 homeruns. Balentien kwam bij de selectie voor het Nederlands honkbalteam in 2004.

Begin dit jaar kondigde Balentien zijn afscheid aan in Japan en nu dus voorgoed.