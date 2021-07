Curaçaose strandstoelen in Duitsland moeten Duitsers naar Curaçao brengen

80 Gedeeld

Timmendorfer Strand

CHATA en CTB zijn een promotiecampagne gestart in Duitsland om meer toeristen naar Curaçao te trekken. In de badplaats Timmendorfer Strand aan de Oostzee staat een Curaçaose strandstoel.

De strandstoel is ook te zien op de speciale ansichtkaarten die CHATA uitgeeft onder de noemer Things To Do. Timmendorfer Strand is een van de meest modieuze badplaatsen aan de Oostzee met een groot toeristisch aanbod. De badplaats ontvangt jaarlijks 350.000 Duitse toeristen en CHATA hoopt een deel van hen naar Curaçao te krijgen via deze promotie.

Ondanks de pandemie bezochten ruim 5500 Duitse toeristen Curaçao. Om meer merkbekendheid te krijgen heeft CHATA de ansichtkaarten van Things To Do ook gedrukt in Duitsland en gaat die verspreiden op verschillende beurzen en bij andere reisbureaus.