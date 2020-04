Curaçaose studenten in Nederland willen terug

3 Gedeeld

Willemstad – 500 Curaçaose studenten hebben de regering van Nederland en Curaçao een petitie gestuurd. Ze willen graag terug, maar mogen niet.

Deze groep is uitgeschreven uit Curaçao en heeft geen sedula meer. Om die reden komen ze niet in aanmerking voor repatriëring. Terwijl ze in Nederland niks kunnen doen omdat er geen school meer is.

Volgens minister Hensley Koeiman is er inmiddels aandacht voor deze groep en wordt er naar een oplossing gezocht.