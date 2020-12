Curaçaose toko in Rotterdam beschoten

Screenshots: MediaTV

Toko Orguyo in de Rotterdamse wijk Feijenoord is in de nacht van zondag op maandag beschoten. Niemand raakte gewond.

Joceline Eisden, de moeder van de eigenaresse, werkt ook in de winkel en is erg geschrokken van de schietpartij. In Hart van Nederland zegt ze: “Ik vind het heel erg want ik werk hard voor mijn geld.”

De familie tast in het duister over de reden waarom iemand de toko onder vuur zou nemen.

De politie startte direct een onderzoek, maar heeft nog niemand aangehouden.

In mei van dit jaar werden ook al meerdere panden en eethuizen beschoten in de Rotterdamse wijken Kralingen en Crooswijk. De politie noemt het te vroeg om al een verband te leggen tussen deze incidenten en de schietpartij bij toko Orguyo.