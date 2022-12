Curaçaose Tourist Board benoemt twee nieuwe merkambassadeurs in 

WILLEMSTAD – De Curaçao Tourist Board CTB heeft twee nieuwe merkambassadeurs in Brazilië aangesteld, naast de bestaande merkambassadeur, Ana Hickmann. De nieuwe ambassadeurs zijn zakenvrouw en partyplanner Andréa Guimarães en reisinfluencer Lala Rebelo.

Tijdens een ceremonie in São Paulo, Brazilië, ontvingen beide nieuwe ambassadeurs een welverdiende erkenning voor het promoten van het eiland Curaçao.

De titel van ambassadeur is een symbolische erkenning van deze twee vrouwen die op een unieke manier voor Curaçao hebben gekozen en de liefde hebben getoond die ze voelen voor het eiland. CTB vertrouwt erop dat zij dit gevoel voor Curaçao in heel Brazilië zullen blijven verspreiden.

Zichtbaarheid

Andréa Guimarães bezocht Curaçao vorig jaar augustus en bracht daarmee veel zichtbaarheid op het eiland. Een van de resultaten was dat Guimarães in november 2021 terugkeerde naar het eiland met enkele beroemdheden voor een redactioneel merkproject.

De groep keerde dit jaar terug met enkele populaire merken voor een nieuwe productie. Andréa Guimarães is de belangrijkste feestplanner in Brazilië en bedient grote namen op tv, evenals zangers en beroemde sporters.

Lala Rebelo is een maker van advertenties en digitale inhoud, auteur van een van de grootste luxe reisblogs in Brazilië. Ze heeft naar meer dan tachtig landen gereisd en nadat ze vier jaar geleden moeder werd, heeft ze zich gespecialiseerd in het geven van tips over gezinsreizen.

Ze koos ervoor om tijdens de versoepeling van de pandemie met haar gezin naar Curaçao te komen. Haar content op haar website en Instagram posts zorgden ervoor dat haar volgers betoverd raakten van Curaçao. De hotels die ze heeft bezocht, bevestigen ook dat ze gasten hebben ontvangen die zijn beïnvloed door haar inhoud.