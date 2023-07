Curaçaose Van Aanholt en Duetz schitteren in Olympische testwedstrijd

WILLEMSTAD – Bij de Olympische testwedstrijden in Marseille hebben zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz een indrukwekkende comeback gemaakt. Ondanks een tegenvallende start in de vierde race van de dag, wist het Nederlandse duo de volgende twee races te winnen, waardoor ze in het klassement van de 49’er FX-klasse van de vierde naar de eerste plek klommen.

“We moesten aan het begin van de dag wachten op de wind, maar die kwam uiteindelijk mooi doorzetten”, aldus Duetz. Van Aanholt en Duetz reflecteerden op hun prestaties, waarbij ze een gemengd beeld schetsten.

“Onze eerste race vandaag was gewoon niet goed. De meeste dingen deden we wel goed, maar we maakten één grote fout die heel erg duur was. Het was fijn dat we de knop konden omzetten en de dag konden afsluiten met twee hele mooie races,” zei Duetz. De Curaçaose Van Aanholt voegde toe: “We hebben duidelijke keuzes gemaakt en de bootsnelheid voelde ook gelijk veel beter.”