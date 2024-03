CuraÃ§aose verdachte voor rechter om aanslag op loodgieter

Nieuws uit Nederland Curaçaose verdachte voor rechter om aanslag op loodgieter Redactie 2024-03-31 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Raugene B., een 30-jarige man geboren in Curaçao, staat deze donderdag voor de rechtbank in Rotterdam terecht in verband met zijn betrokkenheid bij een verijdelde aanslag op de woning van de Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen. Het gaat om een regiezitting. Deze zaak komt bovenop een eerdere veroordeling voor het dodelijk verwonden van een 27-jarige man uit Groningen, in 2014, zo meldt de Telegraaf.

Raugene B., die al eerder een gevangenisstraf van negen jaar en tien maanden uitzat voor deze doodslag, kwam in oktober 2020 vervroegd vrij onder voorwaarde dat hij niet opnieuw een delict zou plegen. Nu dreigt hij echter de resterende vier jaar van zijn straf alsnog te moeten uitzitten, naast de mogelijke straf voor de recente aanslagpoging.

Het incident in Groningen, waarbij B. Van Leeuwaarde met brute kracht in het hoofd stak, leidde tot diens dood. Naast deze gruweldaad werd B. ook verantwoordelijk gehouden voor diverse geweldsincidenten in het uitgaansleven. Zijn verweer van noodweer werd door de rechtbank verworpen.

Recent kwam Raugene B. opnieuw in het vizier van de politie na een onderzoek naar een serie aanslagen op het huis van loodgieter Ron van Uffelen. Bij deze verijdelde aanslag in december werd zwaar vuurwerk onder de bijrijdersstoel van een geparkeerde auto gevonden.

De advocaat van B., Gerald Roethof, die recentelijk zelf geschorst werd, zal zijn cliënt verdedigen tijdens de rechtszaak. Roethof zal pleiten voor opheffing van de voorlopige hechtenis, daarbij vraagtekens zettend bij de kracht van de verdenking tegen zijn cliënt, gezien de late arrestatie.