Curaçaose verzetsheld George Maduro op online doorzoekbare passagierslijst van de Holland-Amerika Lijn

ROTTERDAM – De Curaçaose verzetsheld George Maduro prijkt op een van de online passagierslijsten van de Holland-Amerika Lijn. Die passagierslijsten zijn door het Stadsarchief Rotterdam en het Centrum voor Familiegeschiedenis doorzoekbaar gemaakt op internet.

Maduro was één van ruim twee miljoen mensen die tussen 1900 en 1969 met de Holland-Amerika Lijn reisden. Deze bootverbinding vervoerde reizigers tussen Europa en Amerika.

Andere beroemde passagiers waren onder anderen theoretisch natuurkundige Albert Einstein en arts Aletta Jacobs. In 1971 werd de passagiersdienst geheel afgestoten. In 1978 verhuisde het hoofdkantoor van de Holland-Amerika Lijn naar New York, waarna het bedrijf zich steeds meer ging richten op cruises in het Caraïbisch gebied en op de Middellandse Zee.

