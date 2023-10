Curaçaose voetbalclubs eisen vertrek bestuur voetbalbond FFK

WILLEMSTAD – Verschillende voetbalclubs van Curaçao hebben een brief ondertekend waarin ze het bestuur van de Federashon Futbòl Kòrsou, FFK oproepen om binnen 48 uur hun functies ter beschikking te stellen.

De clubs zijn zeer ontevreden over de wijze waarop het huidige bestuur de voetbalzaken beheert. Zo is de competitie van de jeugdteams nog niet begonnen. Een bijna jaarlijks terugkerend fenomeen. De clubs zijn het weinig doortastend optreden en het gedraal van de FFK zat.

Mocht er geen gehoor aan de oproep om te vertrekken worden gegeven, dan dienen de clubs een motie van wantrouwen in tegen het huidige bestuur.

In totaal hebben twintig lokale voetbalclubs deze brief ondertekend. Clubs die niet aanwezig konden zijn bij de vergadering gisteravond, ondertekenen de brief in de loop van de ochtend.