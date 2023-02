Curaçaose voetballers in Turkije zijn veilig

WILLEMSTAD – Alle Curaçaose voetballers die in Turkije spelen hebben de aardbeving overleeft en zijn veilig. Het gaat om Brandley Kuwas, Anthony van den Hurk, Leroy Fer en Sherel Floranus. De vier komen voorlopig niet in actie, omdat de voetbalcompetitie in Turkije is stil gelegd.

Eén sportman liet wel het leven. De 71-jarige Orlando Neslo uit Curaçao. Het lichaam van de voormalige karate-expert en leraar natuur- en scheikunde werd afgelopen zaterdag gevonden onder het puin van een wooncomplex in Antakya.