Curaçaose voortvluchtige TBS’er Sherwin Windster in Spanje opgepakt

AMSTERDAM – De voortvluchtige TBS-er Sherwin Windster is in Spanje opgepakt. De man werd in de omgeving van Murcia opgespoord en aangehouden in een gecoördineerde actie tussen FAST (Fugitive Active Search Team) Nederland en Spanje.

In de intensieve zoekactie werd samengewerkt met onder meer Duitsland, België en Spanje. Het Openbaar Ministerie gaat Spanje vragen de man over te leveren aan Nederland.

Het Openbaar Ministerie in Nederland had Windster op 15 november vorig jaar op de Nationale Opsporingslijst geplaatst.

Windster ontsnapte samen met medegedetineerde Luciana Dijkman op dinsdagavond 21 juni van dit jaar uit de forensisch psychiatrische Pompekliniek in Nijmegen. Dijkman werd vrij snel gevonden en aangehouden in Den Haag.

Sherwin Windster werd in 2019 veroordeeld tot vijf jaar en zes maanden gevangenisstraf en TBS voor een dubbele afpersing en een gewapende overval waarbij een van de slachtoffers overleed.