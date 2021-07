Curaçaose zanger Ced Ride overleden

Ced Ride (2e rechts) krijgt Krus di Mérito 2021

De Curaçaose zanger Ced Ride is overleden. Cedric Ridderplaat was meer dan zestig jaar actief in de showbusiness. Daarin zong hij alleen maar in het Papiaments, ook op internationale festivals.

Hij schreef tal van bekende nummers, zoals Kupido, Buchi Fiel en Ta Yui Kòrsou mi ta. Ced werd ook bekend als dichter en kunstenaar. In zijn loopbaan kreeg hij veel onderscheidingen. Twee weken geleden kreeg hij op de Dag van de Vlag het Kruis van Verdienste. Ced Ride overleed vandaag in het CMC, op zijn verjaardag. Hij werd 77 jaar.

Krus di Mérito

Bij de toekenning van het Kruis van Verdienste schreef de minister van Onderwijs dat Cedric een verteller was, een filosoof, onderwijzer, dichter, muzikant, schilder, beeldhouwer, componist, arrangeur, zanger en schrijver met een ongeëvenaarde stem.