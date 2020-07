Curoase specials in juli en augustus 2020

9 Gedeeld





Bed and Breakfast CurOase heeft nu een speciale prijs voor verblijf in de maanden Juli & Augustus 2020!*

Vanaf 75 Ang per nacht heeft u al een 3 persoons kamer. Alle kamers beschikken over een eigen terras, maar je kunt natuurlijk ook genieten van onze tuin met zwembad. Rondom het zwembad vind je overal plekjes om te relaxen op de loungebanken of om lekker in een hangmat te gaan liggen luieren. Alle kamers beschikken over een airco en zijn voorzien van een keukentje.



*minimum verblijf van 3 nachten

*prijs is exclusief stroom

Contact

Voor meer informatie of om een reservering te maken neem contact op via: Telefoon: +599 9 5230275

Facebook: Bed and Breakfast Curoase

Email: [email protected]

