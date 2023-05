Curoil begonnen met onderhoud aan jetfuel-netwerk

WILLEMSTAD – Curoil is begonnen met groot en uitgebreid onderhoud van haar jetfuel-netwerk. Dit netwerk loopt van de Isla Rafinaderij naar de Hato luchthaven. De werkzaamheden vinden plaats in verschillende fasen en worden naar verwachting in augustus 2023 afgerond.

Gedurende deze periode zullen onderhouds- en vernieuwingswerkzaamheden op verschillende locaties langs de Schonegevelstraat, F.D. Rooseveltweg, het kruispunt Jan Noorduynweg-Kaya Frank Curiel, het kruispunt Kaya Frank Curiel-Alaskaweg en het Margaret Abraham plein plaatsvinden.

Vanwege de omvang van de werkzaamheden worden sommige delen van de weg afgesloten. Dat brengt verschillende verkeersomleidingen met zich mee. De werkzaamheden worden uitgevoerd door De Ron Machineshop, onder toezicht van Curoil en de dienst Openbare Werken.