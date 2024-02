Curoil: geen sprake van belastingschuld van 88 miljoen gulden

WILLEMSTAD – In reactie op recente berichten over een vermeende belastingschuld van 88 miljoen gulden, heeft Curoil een officiële verklaring uitgegeven om de beschuldigingen van minister Javier Silvania te weerleggen. Het brandstofdistributiebedrijf benadrukt dat het altijd volledig aan zijn belastingverplichtingen heeft voldaan en dat de informatie van de minister van Financiën niet klopt.

Volgens Curoil is de belasting op brandstof al inbegrepen in de prijs die consumenten aan de pomp betalen, en is de rol van het bedrijf beperkt tot het innen en afdragen van deze belastingen aan de overheid.

Het bedrijf legt uit dat na de problemen met de raffinaderij in 2018, Curoil begon met het importeren van alle producten om een tekort te voorkomen. Voor die tijd importeerde Curoil alleen laagzwavelige diesel, aangezien de raffinaderij dit niet produceerde.

Er was een regeling met de overheid om invoerbelasting op diesel niet in de prijs op te nemen. Toen Curoil begon met het importeren van andere producten, zoals benzine en kerosine, benaderde het de douane en de overheid om invoerbelastingen op deze producten te bespreken, gezien de aanzienlijke prijsstijgingen die dit zou veroorzaken voor lokale consumenten.

Curoil verduidelijkt dat de overheid van Curaçao de nodige aanpassingen moet maken om invoerbelastingen op petroleumproducten vrij te stellen. Deze aanpassingen zijn nog niet formeel geregeld, en in afwachting van een definitieve beslissing zijn deze belastingen nooit opgenomen in de prijscalculaties van toezichthouder BTP. Dit wordt maandelijks aangegeven in het prijswijzigingsdecreet gepubliceerd door de overheid van Curaçao. Daarom heeft de consument deze belasting nooit betaald, en heeft Curoil deze ook niet kunnen afdragen aan de Belastingdienst.

In 2021 ontving Curoil een aanslag van 107 miljoen gulden van de Belastingdienst, wat later werd verlaagd naar 88 miljoen gulden. Aangezien dit bedrag nooit in de brandstofprijzen aan de pomp is opgenomen, is het nog steeds onderwerp van discussie met de overheid of dit bedrag alsnog moet worden opgenomen.

Curoil blijft in overleg met het Ministerie van Financiën om zo snel mogelijk tot een bevredigende overeenkomst te komen die in het belang is van alle betrokken partijen, vooral de consument, zegt de oliedistributeur van Curaçao.