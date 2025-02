Advertentie Cursus HR & Arbeidsrecht Fundamentals Sander Engelbertink 17-02-2025 - 1 minuten leestijd

Tijdens deze meerdaagse interactieve cursus nemen onze professionals de deelnemers mee in de basisonderwerpen van HR en het arbeidsrecht. Onderwerpen als onboarding, employer branding, functiewijziging en ontslagrecht worden aan de hand van een interactief programma en praktijkvoorbeelden behandeld.

De deelnemers krijgen tevens de kans om zelf praktijkvoorbeelden in te brengen. De kennis en vaardigheden die tijdens de cursus aan bod komen zijn toe te passen in iedere praktijk en helpen u om de dagelijkse uitdagingen en situaties waarmee u op de werkvloer te maken krijgt, effectief aan te pakken.

Locatie: Curaçao

Dagen: 12, 13, 14 maart 2025

Meld u aan via: www.wildemanlegal.com/cursussen/ of neem contact met ons op via [email protected]

