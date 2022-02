Curves & Hips meer dan alleen lingerie

In het Promenade Shopping Center vind je Curves en Hips, een hippe moderne winkel met meer dan alleen lingerie. In de gezellige mall kun je bij Curves & Hips een ruim assortiment vinden. In de winkel vind je zoals gezegd niet alleen lingerie, maar kun je er ook terecht voor slaapmode, badmode en een complete lijn voor lichaamsverzorging. Het assortiment wordt aangevuld met accessoires zoals bijoux, sportkleding, vrijetijdsschoenen, slippers, vrijetijdskleding en tassen.

Leonisa

Het groots vertegenwoordigde lingerie merk in de winkel is Leonisa. Curves & Hips is de enige officiële vertegenwoordiger van Leonisa op Curaçao. Je vindt niet alleen comfortabel ondergoed voor dagelijks gebruik, in de collectie vind je ook voedingsbeha’s en natuurlijk is er een uitgebreide collectie sexy lingerie. Leonisa, dat al sinds 1956 bestaat, is wereldwijd bekend om goede kwaliteit en draagcomfort.

AnaOno

Bijzonder in de collectie is de lingerie van het merk AnaOno. Dit lingeriemerk richt zich op dames die een borstreconstructie, borstoperatie of borstamputatie hebben ondergaan of leven met andere aandoeningen die pijn of ongemak veroorzaken. De stoffen zijn aangenaam zacht en er zijn mooie modellen om uit te kiezen.

De ontwerpster van dit merk heeft zelf een borstamputatie ondergaan en heeft vanuit haar ervaring comfortabel en mooie lingerie ontworpen.

Terry-Ray

Terry-Ray is een luxe zwem en strand merk. De badpakken in de collectie zijn van de beste Italiaanse stoffen, samen met metallic details en een uitgebreide selectie van cover-ups.

De Terry-Ray stukken werden geïnspireerd door Ibiza, de mensen, de internationale sfeer en de prachtige stranden. Met een twist Terry-Ray.

Uitgebreid assortiment

Slaapmode

Leonisa en AnaOno en bekende merken uit Nederland en Amerika

Leonisa en AnaOno en bekende merken uit Nederland en Amerika Badmode

Leonisa en het zeer exclusieve merk Terry-Ray uit Nederland en diverse andere merken zitten in de collectie

Savon de Marseille

De lichaamsverzorgingslijn van Savon de Marseille is 100% plantaardige samengesteld en is exclusief verkrijgbaar bij Curves & Hips. Omdat de authentieke Marseille zeep gegarandeerd geen kleurstoffen bevat wordt deze vaak geadviseerd. Zo wordt deze zeep door artsen vaak aanbevolen om huidproblemen te verhelpen vanwege de natuurlijke en effectieve werking. Savon de Marseille is niet schadelijk maar 100% afbreekbaar. Hiermee spaart u het milieu. De producten van Savon de Marseille zijn niet getest op dieren en zijn zo natuurlijk dat ze zelfs gebruikt kunnen worden om uw huisdier mee te wassen.

Handgemaakte tassen

De schitterende handgemaakte designer tassen zijn van Louis Asscher, die bekend staat om zijn unieke handgemaakte tassen, met veel “bling”.

Handgemaakte sieraden

Onze bijoux is ook handgemaakt door Junes Jewelry. Dit leuke assortiment bestaat uit echt edelstenen en is “gold plated”. Junes Jewelry is exclusief te koop bij Curves & Hips.

Naast Junes Jewelry hebben wij ook een klein assortiment oorbellen gemaakt van echte edelstenen uit Brazilië.

Kleding en slippers

Onze vrijetijdsslippers en schoenen komen uit Brazilië en Colombia, ook onze vrijetijdskleding wordt uit Colombia gehaald.

Het assortiment van Curves & Hips is samengesteld met kwaliteitsmerken en is betaalbaar. U bent welkom bij Curves & Hips om u zelf te verwennen, een leuk cadeautje uit te zoeken of om iemand blij maken met een cadeaubon

De maten die je in de winkel kunt vinden variëren van small tot 4XL, voor dames met een slank postuur tot en met curvy dames. Bij Curves & Hips slaag je altijd! Kijk regelmatig op de Facebook en Instagram van Curves & Hips voor de nieuwe collectie.

Promenade Shopping Center

Schottengatweg Oost 82

Unit 5C

+599 9 5131878

+599 9 7478080

Willemstad



De winkel is open van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur. Op zaterdag “de gezellige winkeldag”, is de winkel open van 9.30 uur tot 17.3 uur

