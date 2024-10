Onderwijs Cyberveiligheidsmaand richt zich op bewustwording onder jongeren Dick Drayer 23-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In het kader van de Cyberveiligheidsmaand oktober werden op Dr. Albert Schweitzers havo/vwo en basisschool Kolegio Berg Carmel interactieve workshops georganiseerd om jongeren bewust te maken van digitale veiligheid.

Op de havo/vwo-school gingen de leerlingen in gesprek en bekeken zij informatieve video’s die uitleg gaven over veilig online gedrag. Op de basisschool werd de bewustwording op een speelse manier aangepakt, met interactieve spellen waarin de leerlingen werden aangemoedigd om slimme keuzes te maken. In een van de spellen moesten de leerlingen hun ‘wachtwoord’ beschermen tegen een ‘hacker’, waardoor zij op een praktische manier leerden over cyberveiligheid.

Hackshield

Tijdens deze activiteiten werd ook het programma ‘Hackshield’ geïntroduceerd, waarin de digitale risico’s en veiligheidsmaatregelen centraal stonden. Het doel van deze workshops was om leerlingen te leren hoe zij zich beter kunnen beschermen tegen de gevaren van het internet, gezien het toenemende gebruik van digitale technologieën.

Hackshield is een educatief spel gericht op het vergroten van cyberveiligheidsbewustzijn bij kinderen. Het is ontwikkeld om kinderen op een speelse en interactieve manier te leren over online veiligheid en cyberdreigingen, zoals phishing, malware en wachtwoordbeveiliging. Het spel moedigt kinderen aan om als ‘Cyber Agents’ te denken en actief na te denken over hoe ze zichzelf en hun omgeving kunnen beschermen tegen digitale risico’s.

In Hackshield worden kinderen uitgedaagd om verschillende missies te volbrengen, waarbij ze leren over thema’s zoals sterke wachtwoorden, veilig delen van informatie en herkennen van verdachte activiteiten online. Door deze missies te spelen, vergaren ze kennis en vaardigheden over het beveiligen van hun online omgeving en het nemen van de juiste acties wanneer ze met een cyberdreiging te maken krijgen.

De aanpak van Hackshield maakt het voor scholen en ouders makkelijker om met kinderen in gesprek te gaan over digitale veiligheid en hen te helpen verantwoord om te gaan met hun online activiteiten. Het spel is ontwikkeld met de hulp van experts op het gebied van cyberveiligheid en wordt ondersteund door verschillende gemeenten en organisaties om een bredere bewustwording te creëren over cyberveiligheid.

