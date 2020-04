CZMCARIB intensiveert samenwerking met Kustwacht Aruba

20 Gedeeld

Foto: Defensie Caribisch Gebied

Willemstad – Mariniers van het 32e Raiding Squadron worden ingezet om de Kustwacht op Aruba te ondersteunen met het uitvoeren van haar taken.



Er was al sprake van een lopende bijstand waarbij militairen van de ARUMIL ingezet werden op patrouillevaartuigen van de Kustwacht. Deze bijstand is op verzoek nu uitgebreid met meer mensen en met materieel om grip te houden op de maritieme grenzen door de Kustwacht op Aruba.

Het personeel van CZMCARIB draait mee om de 24/7-bewaking van de kustlijn te ondersteunen. Zo worden er FRISC-vaartuigen en bijbehorend personeel ingezet om extra fysieke aanwezigheid op de zee te hebben.



Ook worden patrouilles op land geïntensiveerd. De intensivering is een gevolg van de maatregelen die Aruba heeft genomen naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak. Hierbij zijn de maritieme grenzen gesloten voor het vervoeren van personen.



De maatregelen moeten helpen aan het zo veel voorkomen van Corona-besmettingen. Hierdoor wordt maritiem verkeer naar Aruba streng gecontroleerd.