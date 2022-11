D66 in de fout bij berispte Europarlementariër Samira Rafaela

DEN HAAG – Het geschillencollege van D66 oordeelt vernietigend over het onderzoek dat de partij deed naar vermeende intimidatie door Europarlementariër Samira Rafaela. Dat meldt de Volkskrant.

Zij kreeg in dit voorjaar een officiële waarschuwing na een onderzoek, dat naar nu blijkt ‘onzorgvuldig’ was en ‘nooit had mogen bestaan’. Voor zover bekend heeft het bestuur van D66 de waarschuwing niet ingetrokken.

Drie voormalige medewerkers beschuldigden Rafaela in het voorjaar van ‘intimidatie, machtsmisbruik, pestgedrag en bedreiging’. Zij meldden dit bij de Commissie Integriteitsonderzoeken van D66.

De commissie verklaarde de klachten gegrond, waardoor Rafaela een officiële waarschuwing kreeg. De Europarlementariër ging in beroep bij het geschillencollege, dat conflicten binnen D66 afhandelt. In augustus kreeg ze gelijk, blijkt uit de documenten die de Volkskrant in handen heeft gekregen.

De klachten werd gegrond verklaard mede door ‘de overeenkomsten in de inhoud en aard van de meldingen’. Volgens het geschillencollege is deze aanpak onzorgvuldig, vooral in zaken waarin het woord van de een tegen het ander staat. Ook zou de commissie überhaupt geen onderzoek gestart mogen hebben, omdat de klaagster geen D66-lid was. Zij werkte samen met Rafaela en stapte naar het landelijk bestuur, nadat de D66’er haar contract niet had verlengd.

D66-bestuursvoorzitter Victor Everhardt zou de commissie overgehaald hebben om de klacht toch te behandelen. ‘Het rapport had nooit mogen bestaan’, oordeelt het geschillencollege.

Ook had Everhardt geen waarschuwing mogen geven aan Rafaela. Hoewel het landelijk bestuur in beroep is gegaan, blijft het geschillencollege bij dat oordeel.

De D66-Europarlementariër Rafaela is ‘diep geraakt’ door de kwestie. ‘Dit was een hele zware periode voor mij. Ik hoop dat het bestuur verstandige besluiten neemt in het belang van de melders, de partij, de kiezers en mijzelf’, laat ze weten.