D66-politica Samira Rafaela stelt zich kandidaat voor D66 in Brussel

WILLEMSTAD – Samira Rafaela, een vooraanstaand lid van de politieke partij D66, heeft aangekondigd dat zij zich kandidaat stelt voor de positie van lijsttrekker van D66 in Europa. Met haar Curaçaose afkomst en ervaring binnen de partij wil zij een sterk progressief en sociaal-liberaal geluid laten horen in het Europees Parlement.

D66 heeft naar eigen zeggen de reputatie praktische oplossingen te bieden voor de uitdagingen waarmee het Europese continent geconfronteerd wordt. Rafaela streeft ernaar een sociaal en veilig Europa op te bouwen, waarin inclusiviteit centraal staat. Haar prioriteiten omvatten onder andere een rechtvaardige en inclusieve klimaattransitie, een humaan en ethisch asielbeleid, en een toegankelijke arbeidsmarkt.

Met haar gedrevenheid en vastberadenheid hoopt Rafaela het Nederlandse volk te overtuigen van de Europese toekomst. Ze gelooft dat D66 de partij is die deze toekomst dichter bij kan brengen.

Rafaela heeft haar kandidatuur toegelicht in een brief aan de leden, die te vinden is op haar officiële website

Naast haar politieke werkzaamheden neemt Rafaela het publiek graag mee in de inspirerende wereld waarin zij de afgelopen jaren heeft gewerkt. Een groep jonge filmmakers heeft haar gevolgd en een mini-documentaire over haar leven is vandaag online gepubliceerd.

Met haar Curaçaose achtergrond is Rafaela vastbesloten om ook de belangen van het Caribisch gebied en de Caribische gemeenschap in Europa te behartigen.