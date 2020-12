D66 wil weten of vertrek Venezolanen vrijwillig was

11 Gedeeld

Charter met Venezolanen | Foto Larry Every

Tweede Kamerlid Antje Diertens wil weten of alle Venezolanen die vorige week per chartervlucht naar Venezuela zijn teruggestuurd vrijwillig hebben gekozen voor die optie.

‘In hoeverre hebben deze mensen (onder druk) een vrijwillige vertrekverklaring ondertekend in het Nederlands’, vraagt het Kamerlid voor D66. Ook wil zij weten of de Venezolanen gewezen is op hun recht op juridische bijstand of het recht om bescherming te vragen onder artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Ontsnapt

Het vliegtuig dat de zeventien naar Caracas vloog was ingezet door de Curaçaose overheid. Zij kreeg hierbij hulp van het Venezolaans consulaat in Willemstad, dat onder gezag staat van de door Nederland niet-erkende president van Venezuela, Nicolás Maduro.

De vragen van het Kamerlid gaan ook over de zeventien Venezolanen die in november ontsnapt waren uit de barakken van de SDKK-gevangenis, waar vreemdelingen, maar ook vluchtelingen standaard worden opgesloten.

Diertens wil weten of Defensie betrokken is geweest bij de zoektocht naar de ontsnapte Venezolanen.

Avondklok

Verder wil het Kamerlid weten of er ook Venezolanen zijn opgepakt en geboeid afgevoerd onder de avondklok die geldt op Curaçao vanwege Corona.