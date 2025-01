Natuur en Milieu Daaibooi-uitbater Kees van Dongen start petitie Maarten Schakel 10-01-2025 - 4 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De uitbater van de beachbar op Daaibooi, Kees van Dongen, is een petitie gestart tegen de gang van zaken op het strand. Verschillende andere partijen zijn volgens Van Dongen al drie jaar zonder vergunning handel aan het bedrijven op het strand en de overheid heeft nooit enig onderhoud gepleegd aan het kleine gebouw dat Van Dongen inmiddels al zo’n 25 jaar huurt.

Van Dongen schrijft op de website van zijn petitie: “Externe partijen, zoals de Koperativa di Piskadonan di Daaibooi, Addictive Watersports en een mevrouw Marion van Gennip handelend onder Buddha Coffee Roastery (Trade Budhai B.V.), die allemaal op een illegale manier, samenwerken en maken het mijn bedrijfje ontzettend moeilijk, door activiteiten uit te voeren waarvoor ze geen vergunningen hebben. Agressieve stoelenverhuur, verkopen van drankjes en opereren watersportactiviteiten. De strandbezoeker wordt zowat gedwongen om de stoelen te huren, alle publieke palapas en alle schaduwplekken in zicht op het strand staan stampvol met de strandbedjes van de KPD. Dit alles gebeurt zonder respect voor de wet, zonder vergunningen.”

Volgens Van Dongen weet de overheid ervan, heeft hij meermaals met ze om tafel gezeten, maar doen die al drie jaar niets. Op 16 december besliste de rechter in een zaak aangespannen door Van Dongen tegen het Ministerie van GMN, dat GMN zes weken heeft om orde op zaken te stellen. Van Dongen betwijfelt of er daadwerkelijk wordt opgetreden.

Lekkage

Verder stipt Van Dongen in zijn petitie ook het gebrekkig onderhoud van zijn beachbar aan, die hij al 25 jaar huurt van de overheid. Daar is onder andere lekkage, geen stroom, kapotte toiletten die regelmatig verstopt raken, een defecte beerput en in z’n algemeenheid al jaren geen onderhoud gepleegd.

Van Dongen voelt zich in de steek gelaten en doet op de website van zijn petitie een oproep om hem te steunen. “Ik vraag om jullie hulp. Dit strand (…) mag niet kapot gaan door deze illegale praktijken en nalatigheid van de overheid. Onderteken deze petitie als u (…) vindt dat eerlijke en hardwerkende ondernemers beschermd moeten worden tegen overtreders van wetten en regels.”

Vissersdeel en commercieel deel

Volgens de vrouw van Van Dongen, Soenita Van Dongen-Sattoe beschikken noch de vissers van KPD noch Addictive Watersports noch Marion Van Gennip over de benodigde vergunningen om hun activiteiten op het strand te ontplooien, noch op het commerciele deel waar de familie van Dongen hun beachbar heeft, noch op het noordelijke ‘vissersdeel’ waar boten via de slipway te water worden gelaten. Ze baseert zich op de onderstaande reactie op LOB-verzoek dat ze in september jongstleden heeft gedaan.

De betreffende aanvraag voor koffiehuis vergunning waaraan wordt gerefereerd, blijkt de aanvraag van mevrouw Van Gennip te zijn, die inmiddels is afgewezen.

Visserscoöperatie KPD zei eergisteren nog in een persconferentie wel degelijk over een commerciële vergunning te beschikken, wat volgens bovenstaande brief afgelopen september dus nog niet het geval was.

Volgens Van Dongen-Sattoe heeft niemand een vergunning voor het commerciële deel, anders dan Daaibooi Beach Restaurant NV, het bedrijf van de familie Van Dongen. “Wat de KPD op het vissersgedeelte doet, hebben we geen problemen mee, maar wat ze nu op het commerciële deel doen, is gewoon illegaal.” Enige tijd geleden begon KPD met het verhuren van strandbedden over het gehele strand en werden met behulp van een cementfundering parasols geplaatst. Van Dongen-Sattoe: “Dat mag niet eens, het is beschermd gebied. Denk je niet dat we het anders allang gedaan hadden? En de overheid heeft ondanks al onze verzoeken nooit bij de activiteiten van KPD ingegrepen.”

Ernstig ziek

De nalatigheid van de overheid is de familie Van Dongen een doorn in het oog. En dat terwijl Kees Van Dongen al enige tijd ernstig ziek is en niet lang meer te leven heeft. Toch geeft het echtpaar de strijd niet op, zelfs nu niet. “Het gaat niet eens zozeer om ons, maar ook om wie er na ons komt. En dat Daaibooi Daaibooi blijft.”