Politie en Justitie Dagelijks vijf ongelukken door rijden door rood licht Dick Drayer 28-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op Curaçao vinden dagelijks gemiddeld vijf tot zes verkeersongelukken plaats door het negeren van rood licht. Dit blijkt volgens ochtendkrant Èxtra uit gegevens van Forensys, de organisatie die namens verzekeraars verkeersongevallen registreert. In 2023 werden in totaal 12.000 ongevallen geregistreerd, gemiddeld 35 per dag. Rijden door rood licht is een van de meest voorkomende oorzaken van de zwaarste incidenten.

De meeste ongelukken door rood licht vinden plaats tijdens de spitsuren. Dit zijn de ochtenden, wanneer veel mensen onderweg zijn naar werk en school, en de late middagen na werktijd. Ook tijdens feestdagen wordt een verhoogd aantal ongevallen waargenomen. Wegen zoals de Schottegatweg Noord, Rooseveldweg, Sta. Rosaweg en Caracasbaaiweg behoren tot de plekken met de meeste ongevallen. De lengte en smalle breedte van deze wegen spelen hierbij een rol.

Volgens Forensys zijn er drie hoofdoorzaken van de ongevallen: onvoldoende aandacht van bestuurders, het niet verlenen van voorrang en onverwachte of gevaarlijke manoeuvres. “Het is essentieel dat mensen verkeersborden en stoplichten respecteren,” benadrukt Elizabeth, woordvoerder van Forensys.

De organisatie heeft een bewustwordingscampagne gelanceerd om meer respect voor verkeersregels te promoten. Elizabeth ziet al positieve resultaten van deze inspanningen. Zo is de politie zichtbaarder aanwezig bij verkeersincidenten en actiever in het handhaven van de regels. Toch benadrukt zij dat verdere samenwerking en bewustwording noodzakelijk zijn om het verkeer veiliger te maken.

Op Curaçao zijn er gemiddeld 115.000 voertuigen in gebruik, waarvan 30.000 onverzekerd. Van de 12.000 jaarlijkse ongevallen zijn er 3.500 gerelateerd aan onverzekerde voertuigen. Forensys noemt deze cijfers zorgwekkend.