Daily Meal Program Curaçao behaalt meeste Caribische publieke stemmen bij Appeltjes van Oranje

WILLEMSTAD – Van alle Caribische deelnemers heeft het Daily Meal Program Curaçao in de eerste ronde van appeltjes van Oranje met bijna drieduizend stemmen gewonnen. Tweede was de Fundashon Ser’i Otrobanda Curaçao met bijna 1200 stemmen. Op de derde plaats kwam de Stichting Centro Famia Piedra Plat uit Aruba met 827 stemmen.

Alle zeven deelnemers uit de Cariben moeten zich op 17 juni online presenteren aan de jury tijdens de zogenaamde Pitchdag

Tien

Die dag wordt ook duidelijk welke tien genomineerden de laatste ronde bereiken en meedingen naar een Appeltje in de finale. De uitslag wordt op 19 juni aan het publiek bekend gemaakt.

Het project met de meeste publieksstemmen behoort sowieso tot deze tien genomineerden. Buurthuis Thuis in West in Rotterdam behaalde bijna 5.600 publieksstemmen en is dus alvast een van de tien genomineerden.

De prijs, voor elk van de drie uiteindelijke winnaars, bestaat uit een bronzen beeldje dat is ontworpen en gemaakt door Prinses Beatrix en een geldbedrag van 25.000 Euro. Het geld kan vrij worden besteed binnen de doelstelling van het winnende initiatief. Ieder jaar reikt Koningin Máxima de drie Appeltjes van Oranje uit op Paleis Noordeinde. In lustrumjaren overhandigt Koning Willem-Alexander de prijs.