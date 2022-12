Daily Meal Program verzorgt warme maaltijden op Curaçao

Door: Caribisch Netwerk

WILLEMSTAD – Op Curaçao zijn er verschillende projecten die warme maaltijden verzorgen voor mensen met weinig inkomen, zoals de Daily Meal Program. Correspondent Kim Hendriksen van Caribisch Netwerk ziet hoe buurtbewoners daarbij helpen door eigen groente en fruit te telen.

Wat opvalt is dat hun groente- en fruit zo veel mogelijk op een duurzame manier geteeld worden in zogenaamde voedseltuinen. Zo wordt er bijvoorbeeld via het dak van een huis regenwater opgevangen voor de planten.

Daily Meal Program bestaat inmiddels al twee jaar. Drie keer per week worden er maaltijden gekookt. Mensen in de buurt kunnen zelf hun maaltijden ophalen. Voor mensen die verder weg wonen is er een bezorgdienst aanwezig.

Een verslag van correspondent Kim Hendriksen voor Expeditie Nederland (NPO 2)