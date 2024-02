Dak Kolegio Alejandro Paula onder handen voor zonnepanelen

WILLEMSTAD – Het dak van Kolegio Alejandro Paula (KAP) gaat versterkt worden als voorbereiding op de installatie van zonnepanelen. Dit initiatief is onderdeel van een breder duurzaamheidsproject gericht op het bevorderen van groene energie binnen het onderwijssysteem van Curaçao.

De versterking van het dak is een cruciale eerste stap om de school uit te rusten met zonnepanelen, waardoor KAP een voortrekkersrol moet spelen in de transitie naar hernieuwbare energiebronnen in het onderwijs op het eiland.

Naast KAP maken ook andere scholen, zoals de A.E. Goiloschool, de C.M.L. Maduroschool, en de Scholengemeenschap Otrobanda-Goslinga, deel uit van het Fase 2 Solar Panel project. Deze scholen hebben al een succesvolle installatie van zonnepanelen op hun daken voltooid.

De renovatiewerkzaamheden omvatten niet alleen de versterking van het dak, maar ook de installatie van een noodtrap, die is gecontroleerd en goedgekeurd door de brandweer en de Dienst voor Stedelijke Planning (ROP), om de veiligheid op de school te verhogen.