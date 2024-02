Daling aantal Caribische Geneeskundestudenten 

Sinds de invoering van de decentrale selectie bij geneeskunde- en vervolgopleidingen is er een duidelijke daling te zien in het aantal toegelaten Caribische studenten. Deze trend is ook waarneembaar bij andere zorgopleidingen.

Dit blijkt uit de studie ‘Verkenning problematiek zorgopleidingen hbo/wo Caribische studenten’, uitgevoerd door ResearchNed in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in Nederland.

De studie werd geïnitieerd naar aanleiding van bezorgdheden geuit door eilandbestuurders en politici over de kansen van Caribische studenten bij selectieprocedures voor geneeskundeopleidingen, en de impact hiervan op de instroom, doorstroom, uitstroom en de keuze van afgestudeerden om terug te keren naar de Caribische eilanden – allemaal tegen de achtergrond van een nijpend personeelstekort in de zorg.

Ondanks beperkte data konden onderzoekers vaststellen dat sinds 2018 het percentage Caribische studenten dat toegelaten wordt tot geneeskundeopleidingen is afgenomen. Bovendien behaalt ongeveer 75 procent van deze studenten een bachelordiploma, wat lager is dan het landelijke gemiddelde. Opvallend is dat minder dan de helft van de afgestudeerden binnen een jaar terugkeert naar de Caribische eilanden, en na een artsenspecialisatie keert slechts 24 procent terug.

Als mogelijke verklaring voor deze trends wijzen de onderzoekers naar de invoering van de decentrale selectie, die als een drempel werkt voor toegang tot numerus fixus-studies. Dit komt met name naar voren uit interviews. Verder onderzoek suggereert dat kandidaten met een migratieachtergrond, waaronder die met een Caribisch-Nederlandse achtergrond, minder kans maken op toelating tot zorgopleidingen.

Uit de studie blijkt ook dat Caribische studenten tijdens hun onderwijsloopbaan diverse obstakels tegenkomen, waaronder taalachterstand door beperkte beheersing van het Nederlands, maar ook praktische, financiële en logistieke uitdagingen. Een suggestie uit de verkenning is om zorgopleidingen (deels) op de eilanden aan te bieden, eventueel ondersteund door online onderwijs.

De redenen die afgestudeerden aandragen voor het niet terugkeren naar de eilanden zijn voornamelijk financieel en gerelateerd aan carrièrekansen. Diegenen die wel terugkeren, en de zorgaanbieders ter plaatse, ervaren over het algemeen een goede aansluiting op de praktijk.

Maar een aandachtspunt is de behoefte op de eilanden aan generalisten in plaats van (super)specialisten, wat afwijkt van de opleiding en praktijk in Europees Nederland.