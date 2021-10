Daling aantal coronapatiënten in CMC ingezet

1 Delen

WILLEMSTAD – Vier coronapatiënten verlieten gisteren het CMC. Wel is er één patiënt uit Bonaire opgenomen. In totaal liggen er nu nog 18 coronapatiënten in het CMC, van wie negen op de intensive care.

Negentien mensen testten gisteren positief op het coronavirus. Twintig patiënten kwamen uit thuisisolatie. Het aantal actieve besmettingen daalt daardoor licht naar 246.

