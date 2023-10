Damen Shiprepair Curaçao komt financieel tegemoet na dodelijk duikongeval

WILLEMSTAD – Meer dan drie jaar na het tragische duikongeval, waarbij twee duikers van het bedrijf Curaçao Industrial Diving tijdens werkzaamheden voor Damen Shiprepair Curaçao omkwamen, heeft Damen een schikking getroffen. Het Openbaar Ministerie van Curaçao speelde een bemiddelende rol in deze schikking, die zowel een financiële compensatie voor de nabestaanden van 300.000 gulden bevat als een investering in veiligheidsmaatregelen van 50.000 gulden.

Peter Luiten, Managing Director van Damen Shiprepair Curaçao, gaf aan dat een oplossing noodzakelijk was, met name omdat de families van de overleden duikers geen financiële steun hadden ontvangen van Curaçao Industrial Diving.

Het duikbedrijf kwam in financiële problemen, voornamelijk vanwege het verlies van opdrachten na het ongeluk, waardoor compensatie uitbleef. Damen had daar zelf de hand in omdat het had besloten de duikwerkzaamheden bij een andere, professionele duikorganisatie onder te brengen, waardoor Curaçao Industrial Diving nog verder onder druk kwam te staan.

Aansprakelijk

De aansprakelijkheidsvraag bleek complex: is een duikbedrijf als directe werkgever van de verongelukte duikers aansprakelijk, of moet Damen als hoofdaannemer ook verantwoordelijk worden gehouden?

Ondanks dat duiken niet tot de kernactiviteiten van Damen behoort en wordt uitbesteed, voelt het bedrijf zich verantwoordelijk voor de veiligheid van alle werknemers op hun terrein. Het feit dat de bestaande veiligheidsmaatregelen niet voorkwamen dat het duikongeval plaatsvond, is door Damen betreurd.

Damen Shiprepair Curaçao heeft ingestemd met een financiële compensatie voor de nabestaanden en trekt daarnaast een bedrag uit voor een trainingsprogramma om het veiligheidsbewustzijn van het personeel te verhogen.

Opvallend is dat het duikbedrijf Curaçao Industrial Diving, een relatief klein familiebedrijf met een hecht team, buiten deze schikking is gehouden. Het ongeval had een diepe impact, temeer omdat de supervisor ten tijde van het ongeval de broer was van één van de overleden duikers.

Maar de financiële positie van het bedrijf maakte een schikking met het Openbaar Ministerie onhaalbaar.