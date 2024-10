Suriname Damen Shipyards levert een nieuw marineschip aan Suriname Dick Drayer 24-10-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: Marineschepen.nl

PARAMARIBO – Damen Shipyards levert een nieuw marineschip aan Suriname. De RSS Barracuda kost ongeveer 2,4 miljoen euro. Dit nieuwe schip is een belangrijke aanvulling op de vloot van Suriname, die in de afgelopen jaren zonder zeewaardige schepen zat, zo meldt Schuttevaer, de maritieme nieuwssite in Nederland.

De RSS Barracuda, een zogenoemde Fast Crew Supplier (FCS) 4008, werd in 2016 gebouwd en kan met een lengte van ruim 41 meter en een breedte van 8,70 meter, ongeveer 100 mensen vervoeren. Het schip is in staat snelheden te halen van meer dan 25 knopen. Het werd eerder gebruikt onder de vlag van Sint Vincent en de Grenadines, maar details over de vorige eigenaar zijn niet bekendgemaakt.

Defensieminister Krishna Mathoera benadrukt het belang van de nieuwe aanwinst voor de Surinaamse marine, die sinds de sloop van de laatste drie zeewaardige schepen in 2021, alleen nog over stalen sloepen beschikte. De RSS Barracuda, die nu op proefvaarten is geweest vanaf de werf van Damen, wordt voornamelijk ingezet om koopvaardijschepen te beschermen tegen piraterij en om visgronden en olievelden te beveiligen. Deze olievelden zijn momenteel in ontwikkeling en vereisen extra bescherming tegen mogelijke bedreigingen.

Het schip wordt in eerste instantie geleased door Suriname en na zes jaar volledig in eigendom komen van het land. De bemanning van de RSS Barracuda wordt momenteel in Nederland opgeleid om zich vertrouwd te maken met het nieuwe schip.

