Weer en klimaat Dammen deden hun werk tijdens hevige regenval, maar konden het water niet aan Redactie 06-05-2024 - 2 minuten leestijd

Foto - Èxtra

WILLEMSTAD – Uit drone-opnamen van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur blijkt dat de dammen op Bándabou hun werk hebben gedaan. Het overschot aan water op wegen en op diverse plaatsen was het gevolg van de zogenaamde flash floods, die optreden wanneer water in korte tijd excessief valt op een relatief droog oppervlak.

Op sociale media waren berichten te lezen dat de dam op verschillende plaatsen gebroken zou zijn. Na inspectie kan volgens de krant Èxtra bevestigd worden dat dit niet het geval is. De dammen functioneren zodanig dat wanneer een dam vol raakt, het water via een uitloop naar een lager gelegen dam of naar de zee stroomt.

Maar tijdens hevige regenval kan de dam snel vol raken en het water snel via de uitloop afvoeren, wat de indruk kan wekken dat de dam gebroken is, terwijl dit niet het geval is. “Men moet ook rekening houden met het feit dat wanneer water excessief valt op een droog oppervlak, het water zich bijna net zo snel verplaatst als op beton of asfalt totdat het oppervlak begint het water te absorberen”, aldus het ministerie.

Ditzelfde geldt voor het gebied van Hòfi Mango. Hòfi Mango ligt historisch gezien op de route waar water passeert wanneer de Kabayé dam vol raakt en het water via de uitloop afvoert. Na Hòfi Mango stroomt het water naar de lagune achter het strand van Sta. Cruz en wanneer deze vol is, vervolgt het zijn weg naar zee.

Tijdens normale regenval raakt de Kabayé dam niet gemakkelijk vol en als het vol raakt, is er slechts een klein stroompje water dat door Hòfi Mango gaat. Maar tijdens hevige regenval gebruikt het water de maximale ruimte tijdens zijn route naar zee. Daarnaast kwam er veel meer water van de omliggende heuvels van Hòfi Mango, wat resulteerde in een grote stroom water die door de tuin ging.