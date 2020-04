Willemstad – De politie is nog steeds op zoek naar de 22-jarige Daricel Castro Santos uit de Dominicaanse Republiek.



Zie liep op 9 april weg uit Campo Alegre, waar ze als sekswerker werkte. Ze zou in die week met een charter terugvliegen naar huis, maar is sindsdien niet meer gezien.



Daricel is 1,72 meter lang, heeft een normaal postuur, blond haar en een lichtbruine huidskleur.



