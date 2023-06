Darick Jonis treedt af als directeur van Aqualectra na black-outs Curaçao

WILLEMSTAD – Na twaalf jaar dienstverband heeft Darick Jonis besloten af te treden als directeur van Aqualectra. Zijn besluit komt nadat voor de tweede keer deze maand Curaçao getroffen werd door een totale black-out.

Darick Jonis zegt dat ‘het genoeg is geweest’. Hij heeft de afgelopen twaalf jaar zijn uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat de gemeenschap kon rekenen op goede service van Aqualectra, maar nu houdt hij de eer aan zichzelf.

Oorzaak

Tijdens beide keren dat de stroom uitviel werd het schakelsysteem toegepast om de stroom geleidelijk over het hele eiland te herstellen. De eerste stroomuitval was het gevolg van schade aan een hoofdkabel tijdens het werk van een aannemer op straat.

De tweede stroomuitval van deze week was het gevolg van oververhitting van apparatuur. Het feit is dat deze twee incidenten een bijna volledige verlamming van de Curaçaose economie veroorzaakten, en het verlies is nog niet gekwantificeerd.

Cijntje

Wat mogelijk de beslissing van Jonis om zijn ontslag aan te bieden heeft versneld, waren de verklaringen van de minister van Economische Ontwikkeling, Ruisandro Cijntje, die Aqualectra en zijn management niet spaarde voor wat er was gebeurd.

In een verklaring gistermiddag liet de minister weten dat hij verantwoording en uitleg eist over wat er met de stroomvoorziening was gebeurd, en dat dergelijke incidenten niet acceptabel zijn in de frequentie waarin ze plaatsvinden. Cijntje kondiiigde de komst van een technisch directeur aan, naast Jonis.