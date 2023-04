Darren D.K. reed 120 toen hij de macht over het stuur verloor en twee wegwerkers dodelijk aanreed

WILLEMSTAD – De 21-jarige Darren D.K. reed op zaterdag 20 augustus 120 kilometer per uur, toen hij in de flauwe bocht op de Schottegatweg-Noord verrast werd door borden van wegwerkzaamheden, wilde uitwijken, de macht over het stuur verloor en crashte. Dat heeft technisch onderzoek van de politie uitgewezen.

Bij het ongeluk verloren twee mensen het leven. Zij waren bezig onkruid weg te halen langs de kant van de weg en stonden voor of op de laadback van hun pickup-truck. Door de kracht van het ongeluk werden ze over een tuinmuur geslingerd en waren op slag dood. Een van hen verloor een deel van zijn been door de klap.

De twee werkers hadden oranje vesten aan. Het eerste slachtoffer was de 68-jarige Emmanuel C. Martina, geboren op Curaçao. Het tweede slachtoffer was de 53-jarige Haïtiaan Chrisphonte Decopin.

Technisch onderzoek

Het technisch onderzoek in deze zaak is afgerond en het Openbaar Ministerie wacht op de laatste details om het strafproces tegen de jonge Darren te beginnen.

Onderzoekers vermoeden dat hij probeerde het stoplicht te halen toen het op oranje sprong. Net na de kruising Schottegatweg en Beatrixlaan stond een waarschuwingsbord dat aangaf dat er wegwerkzaamheden plaatsvonden en dat de snelheid aangepast moest worden.

Onderzoek wijst uit dat het bord niet duidelijk zichtbaar was geplaatst en te kort op de daadwerkelijke werkzaamheden stond, bestuurder zouden het bord nauwelijks op tijd kunnen waarnemen, zeker bij hoge snelheden.

Darren verklaarde dat hij het bord niet had gezien. Hij verloor de controle over zijn Mercedes en reed bovenop de truck. De politie vond de vrachtwagen besmeurd met bloed, wat leidt tot de conclusie dat de twee mannen aan de voorkant van de pickup werkten die met de neus naar Goisco stond, of dat ze op de laadbak stonden.

De impact was zodanig dat Christopher en Emmanuel over de muur in de tuin van de Irenelaan 7 terechtkwamen. De zwarte Mercedes kwam tot stilstand tegen de muur van de tuin.