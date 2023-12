Darren K. krijgt taakstraf voor dodelijk ongeluk op Schottegatweg-Noord

WILLEMSTAD – Darren K. is door de rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur en een rijverbod van anderhalf jaar. Hij veroorzaakte in augustus 2022 een fataal ongeluk op de Schottegatweg-Noord bij Mangusa Rio Canario, waarbij twee wegwerkers om het leven kwamen.

Naast de taakstraf en de rijontzegging heeft de rechter ook bepaald dat als Darren zijn straf niet naar behoren uitvoert, hij een vervangende gevangenisstraf van honderd dagen moet uitzitten.

Het ongeval op 20 augustus 2022 kreeg veel media-aandacht. Hoewel er aanvankelijk aanwijzingen waren dat Darren met hoge snelheid reed in zijn Mercedes Benz, toonde verder onderzoek aan dat dit niet het geval was.

Uit het onderzoek bleek dat hij niet veel sneller dan de maximumsnelheid van 80 km/u reed. Verkeersexperts schatten in dat hij mogelijk ongeveer 100 km/u reed, hoewel er geen aanwijzingen waren voor ‘onverantwoordelijk rijgedrag’.

Bij het ongeluk verloren twee mensen het leven. Zij waren bezig onkruid weg te halen langs de kant van de weg en stonden voor of op de laadbak van hun pickup-truck. Door de kracht van het ongeluk werden ze over een tuinmuur geslingerd en waren op slag dood. Een van hen verloor een deel van zijn been door de klap.

De twee werkers hadden oranje vesten aan. Het eerste slachtoffer was de 68-jarige Emmanuel C. Martina, geboren op Curaçao. Het tweede slachtoffer was de 53-jarige Haïtiaan Chrisphonte Decopin.