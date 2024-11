Evenementen Data Curaçao North Sea Jazz 2025 bekend Maarten Schakel 14-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Curaçao North Sea Jazz Festival keert in 2025 terug. De festivaldata zijn deze week door de organisatie bekend gemaakt.

De festivaldagen zijn vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus 2025. Daarbij zijn er pre-concerten aangekondigd op woensdag 27 en donderdag 28 augustus. Met de bekendmaking van de data bevestigt de organisatie dus dat er daadwerkelijk een nieuwe editie van het festival komt.

Het is gebruikelijk dat het Curaçao North Sea Jazz Festival plaatsvindt in het laatste weekend van augustus of eerste weekend van september. Dat de data in een vroeg stadium bekend worden gemaakt, is voor de organisatie van belang omdat ze hoopt veel internationale bezoekers aan te trekken die hun reis moeten plannen.

Line-up

Artiesten die op de aankomende editie van het festival zullen optreden, zijn nog niet bekend gemaakt. Naar verwachting worden de namen gaandeweg in 2025 bekendgemaakt.

