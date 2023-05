Data-delen als sleutel tot succes: VBC, MCB en Deloitte bundelen krachten

WILLEMSTAD – Recentelijk zijn de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao, Maduro & Curiel’s Bank en Deloitte een samenwerking aangegaan om de kracht van data-gedreven werken en data-sharing te ontwikkelen. Om welke data het gaat, wordt niet gezegd.

Deze samenwerking heeft geleid tot de oprichting van een Business Intelligence Unit, waarin VBC-leden periodiek data delen met Deloitte. Deze data wordt vervolgens omgezet in performance dashboards om VBC te ondersteunen bij het besluitvorming die moet leiden tot het halen van haar strategische doelen.

Deloitte adviseert VBC over de beste manier om hun data te gebruiken en te delen, met inachtneming van data governance. Dit project wordt mogelijk gemaakt door MCB, die zegt de voordelen van data-analyse en het belang van data-gedreven werken te erkennen.

Technologische vooruitgang stelt bedrijven in staat om patronen en trends te herkennen door het combineren van verschillende databronnen. Dit leidt tot besluiten gebaseerd op feiten, in plaats van op “onderbuikgevoelens”. Met de juiste privacy- en beveiligingsmaatregelen veranderen bedrijfsstrategieën van ‘geen data delen’ naar ‘data moeten delen’.

VBC en Deloitte zetten de eerste stappen in deze samenwerking en tonen hoe data-sharing succesvol kan worden toegepast. Privacy- en beveiligingsuitdagingen worden omgezet in oplossingen door gezamenlijk gebruik te maken van moderne technologieën en best practices.

De initiatiefnemers hopen meer bedrijven aan te sporen om data te delen. Onderzoek van managementadviesbureau Gartner toont aan dat bedrijven die data-sharing toepassen, vijftig procent meer bedrijfskansen creëren om inkomsten te genereren en te groeien.