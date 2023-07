DCCA-voorzitter en programma manager bezoeken luchthavendirecties Nederlands-Antilliaanse eilanden ter voorbereiding op DCCA Conferentie

WILLEMSTAD – In aanloop naar de DCCA Conferentie – A Flight to the Future, die in november op Curaçao zal plaatsvinden, hebben de voorzitter van de Dutch Caribbean Corporation of Airports (DCCA) en Joanne Christiaans, programma manager, een rondje langs alle luchthavendirecties van de zes Antilliaanse eilanden gemaakt.

Samen met de luchthavenbeheerders en -exploitanten van elk eiland hebben ze belangrijke gesprekken gevoerd om de betrokkenheid van de DCCA bij het bereiken van meer betaalbare, efficiënte en duurzame inter-eilandverbindingen door middel van luchtvervoer te versterken. Tijdens de conferentie in november zullen drie belangrijke aankondigingen worden gedaan om dit einddoel te bevorderen.

Tijdens de verschillende bijeenkomsten presenteerden de DCCA partners een uitgebreide uiteenzetting van de huidige situatie bij de DCCA, inclusief de laatste strategische plannen en ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vliegen. Dit laatste vooral in het kader van het verduurzamen van de vliegverbindingen tussen de CAS en BES eilanden in Caribisch Nederland op de lange termijn.

De inzet om de connectiviteit tussen de Nederlandse Caribische eilanden te verbeteren, staat centraal in de aanloop naar de conferentie, waar belangrijke plannen en ontwikkelingen zullen worden gepresenteerd om de luchtvaartverbindingen te verbeteren op een manier die betaalbaar, efficiënt en duurzaam is.

De Dutch Caribbean Corporation of Airports (DCCA) is een samenwerkingsverband tussen alle zes Caribische luchthavens binnen het Koninkrijk der Nederlanden. DCCA streeft naar het verbeteren van de algemene kwaliteit van elke individuele luchthaven door middel van wederzijdse assistentie en efficiënte uitwisseling van informatie, kennisoverdracht en expertise om schaalvoordelen te behalen.

DCCA heeft als doel in de toekomst gerichte alternatieve luchttransport opties te presenteren om de connectiviteit tussen de Nederlandse Caribische eilanden te verbeteren.