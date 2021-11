De Alphen is het enige ontdekte scheepswrak uit de 18e eeuw op Curaçao

1 Delen

Bouwplan van een fregat, hoogstwaarschijnlijk die van de Alphen, getekend in 1762

Het is vroeg in de ochtend op 15 september 1778 wanneer de haven van Willemstad wordt opgeschrikt door een reeks luide knallen. De lucht vult zich met een regen van houtijzer en menselijke lichaamsdelen. Matrozen op verschillende schepen springen uit paniek overboord.

Anderen zien dat het niet hun schip is dat ontploft, maar dat het om het fregat de Alphen gaat. Van de 227 man aan boord van dit oorlogsschip, vinden zo’n 204 mensen de dood. Wat er precies is gebeurd? Tot op de dag van vandaag blijft het een mysterie. Een mysterie waardoor de Alphen het bekendste scheepswrak van Curaçao is geworden.

Op een diepte van 20 meter in de Annabaai en verspreid over een gebied van zo’n 130 meter zijn talrijke onderdelen van het scheepswrak gevonden. Van ijzeren kanonnen tot aan glas en keramiek. Ook het wrak zelf is ontdekt, al is het in slechte staat.

De Alphen is een van de weinige tot op heden ontdekte scheepswrakken in Curaçao en dat terwijl het eiland en haar hoofdstad Willemstad een rijke maritieme historie kent. Het vermoeden is dan ook dat er veel meer op de zeebodem moet liggen. Al die scheepswrakken dragen een veelvoud aan verhalen met zich mee over verbinden, over vechten, over handel en over slavernij.

