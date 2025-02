Luchtvaart & Reizen De bruisende hoofdstad van Colombia (deel 1) Dick Drayer 09-02-2025 - 7 minuten leestijd

Toast in restaurant OMM

BOGOTA – De bruisende hoofdstad van Colombia, Bogota, blijft verrassen met haar veelzijdigheid en culturele rijkdom. In dit eerste deel van een vierdelige reeks neemt Anthony Haile de lezer mee op een culinaire ontdekkingstocht door de stad. Van het iconische Andrés Carne de Res, waar gastronomie en entertainment samensmelten, tot de authentieke smaken van Plaza del Mercado La Perseverancia en de verfijnde Aziatische invloeden in restaurant OMM—Haile deelt zijn ervaringen en indrukken van deze bijzondere eetgelegenheden. Zijn reisverhaal biedt niet alleen een smaakvolle introductie tot de Colombiaanse keuken, maar schetst ook een levendig beeld van de sfeer en gastvrijheid die Bogota te bieden heeft.

Tekst en foto’s | Anthony Haile

In 2019 bezocht ik Bogota op doorreis van Panama naar Curaçao. De meeste bezienswaardigheden van Bogota hebben we toen bezocht. In oktober vorig jaar was ik weer in Bogota – om privéredenen, maar nadat ik klaar was, heb ik vier dagen uitgetrokken om bezienswaardigheden in Bogota te bezoeken die ik in 2019 niet had bezocht.

Een smaakvolle ontdekkingstocht

De bruisende hoofdstad van Colombia staat bekend om haar rijke culinaire scene, waar traditionele smaken en moderne gastronomie samenkomen. Tijdens mijn recente bezoek aan Bogota ontdekte ik enkele bijzondere eetgelegenheden die een diepe indruk achterlieten. Van het iconische en levendige Andrés Carne de Res tot de authentieke marktsfeer van Plaza del Mercado La Perseverancia en de verfijnde Aziatische smaken van restaurant OMM, elk adres bood een unieke ervaring die de diversiteit van de Colombiaanse keuken weerspiegelt.

Andrés Carne de Res: Een feest voor de zintuigen

In Colombia draait eten niet alleen om smaak, maar ook om beleving. Dit is nergens duidelijker dan bij Andrés Carne de Res, een restaurant dat meer wegheeft van een spektakel dan een eetgelegenheid. Gelegen in Chía, net buiten Bogota, is dit restaurant een waar instituut. De kleurrijke inrichting, de livemuziek en het uitbundige personeel in opvallende kostuums zorgen voor een unieke sfeer waarin elke tafel een eigen naam heeft: een must-see bestemming die een blijvende indruk achterlaat.

Het uitgebreide menu biedt een keur aan traditionele Colombiaanse gerechten. Enkele absolute aanraders zijn:

Lomo al trapo – Een malse ossenhaas, bereid in een doek en gegaard boven open vuur, wat resulteert in een sappige en smaakvolle delicatesse.

– Een malse ossenhaas, bereid in een doek en gegaard boven open vuur, wat resulteert in een sappige en smaakvolle delicatesse. Chicharrones – Knapperig gebakken varkensbuik, geliefd bij zowel de lokale bevolking als toeristen.

Arepa de choclo – Zoete maïspannenkoeken met gesmolten kaas, een heerlijk bijgerecht of snack.

Encocado de camarones – Garnalen gesudderd in een romige kokossaus, een specialiteit uit de Pacifische kuststreek.

Ajiaco – Een traditionele Bogotaanse soep van verschillende aardappelsoorten, kip en maïs, geserveerd met kappertjes en room.

Onze keuze viel op een combinatie van Lomo al trapo en Chicharrones, die beide perfect bereid waren. Tijdens het diner kwamen muzikanten langs die aan tafel speelden en zongen, wat bijdroeg aan de feestelijke sfeer. Als herinnering aan ons bezoek kregen we een speciaal lint mee, een traditie van het restaurant. Hoewel de rit naar Chía een stukje omrijden betekende, verlieten we Andrés Carne de Res met een voldaan gevoel en een onvergetelijke ervaring.

Plaza del Mercado La Perseverancia: Authentieke smaken in een volksomgeving

Plaza de Mercado La perseverancia

Voor een meer authentieke eetervaring is Plaza del Mercado La Perseverancia een uitstekende bestemming. Deze overdekte markthal, die doet denken aan de Marshe Bieu op Curaçao, is een ontmoetingsplek voor locals en bezoekers die op zoek zijn naar eerlijke, huisgemaakte gerechten.

We bezochten de markt op aanraden van een lokale kennis en werden niet teleurgesteld. De sfeer is ontspannen en ongekunsteld, en de gerechten worden in royale porties geserveerd. We genoten van een traditionele sopa de mariscos, een vissoep die rijk van smaak was en bereid volgens een lokaal recept. Mijn vrouw koos voor een andere soepvariant, die net zo verfijnd en goed gekruid was.

Naast eten biedt de markt ook een kleine winkel waar lokale producten en souvenirs verkocht worden, en een vleessectie waar vers vlees wordt verhandeld. Plaza del Mercado La Perseverancia kreeg internationale bekendheid na een vermelding in de Netflix-serie Street Food Latin America, waarin het werd geprezen als een van de beste plekken om de echte smaak van Colombia te ervaren. De markt ademt de traditie en religieuze overtuiging van de Colombianen, wat onder meer blijkt uit het imposante Christusbeeld dat er staat.

Restaurant OMM: Aziatische verfijning in het hart van Bogota

Voor wie op zoek is naar een moderne, verfijnde culinaire ervaring, is restaurant OMM, onderdeel van de prestigieuze Seratta-groep, een absolute aanrader. De keten omvat zeven restaurants, elk met een eigen signatuur. Wij kozen voor OMM, dat gespecialiseerd is in Aziatische gerechten met invloeden uit Japan, Thailand, China, Vietnam en Korea, gecombineerd met de Peruaans-Japanse Nikkei-keuken.

De menukaart biedt een breed scala aan opties, waaronder koude en warme gerechten bereid op robata-grills en een uitgebreide selectie sushi. Wij gingen voor een verrassingsmenu met vier gangen, waarbij we later nog drie extra gerechten toevoegden. De smaken waren uitstekend in balans en de presentatie was verfijnd.

Hoewel OMM aan de prijzige kant is, waren zowel de ambiance, de service als de kwaliteit van het eten iedere peso waard. Het was de perfecte afsluiting van onze culinaire verkenningstocht door Bogota. Mocht ik ooit terugkeren naar deze dynamische stad, dan staat een hernieuwd bezoek aan deze bijzondere restaurants zeker op de planning.

In de volgende aflevering bespreek ik een bezoek aan de Santuario de la Birgen de Guadeloupe en omgeving.

